«Кубок Кремля – Гордость России!»: да здравствует танец!

Фото: Пресс-служба мероприятия

Снова Москва на один вечер станет столицей красивейшего международного события. 22 апреля в Государственном Кремлевском Дворце пройдут соревнования по спортивным бальным танцам «Кубок Кремля – Гордость России!». Это уже будет третий турнир с таким названием, организованный президентом Российского танцевального союза (РТС), заслуженным деятелем искусств РФ Станиславом Поповым за последние два года.

Кубки Кремля Станислава Попова стали отличной альтернативой для российских танцоров и тех зарубежных пар, которые хотят и могут соревноваться с лучшими и на лучшем мировом паркете.

— За все прошедшие годы турниры по спортивным бальным танцам в Кремле стали отличной школой мастерства как для российских исполнителей, так и для лучших иностранных пар. Наши коллеги за рубежом их всегда называли и продолжают называть «Kremlin Cup» - Кубок Кремля. Эти соревнования стали одними из самых престижных в мире танцевального спорта. Мы гордимся ими и поэтому с радостью объявили в 2022 о проведении турниров «Кубок Кремля – Гордость России! — отметил Станислав Попов.

Фото: Пресс-служба мероприятия

В новой интерпретации Кубок Кремля дает возможность спортсменам различных категорий оспаривать чемпионский титул в европейской и латиноамериканской программах. На этот раз за один вечер, в течение шести часов в режиме нон-стоп, будут разыграны шесть Кубков профессионалами, любителями и дуэтами Про-Эм (учитель профессионал выступает со своим студентом любителем, реальные соревнования по принципу известной тв-передачи «Танцы со звездами»).

Организаторы очень тщательно относятся к приглашению участников, отбираются только рейтинговые пары, проявившие себя и достигшие значительных результатов в российских и международных турнирах за прошедший год. Так на чемпионате России в марте этого года, который прошел в Крокус Экспо, при награждении победителей и финалистов любительского и профессионального состава Станислав Попов сразу же объявил об их автоматическом попадании в турнирный список Кубка Кремля. Всего заявлено более ста российских и зарубежных пар. Соревнования поддержат Казахстан, Армения, Китай, Хорватия, Италия и др. страны СНГ и ближнего зарубежья.

Российские дуэты входят в мировую элиту танцевального спорта. Зрители и болельщики будут рукоплескать профессионалам в латиноамериканской программе действующим двукратным чемпионам России Кириллу Белорукову и Валерии Айдаевой, которые смогли в непростой 2022 год стать вице-чемпионами Блэкпульского фестиваля и чемпионата мира WDC, в России завоевав уже два «Кубка Кремля — Гордость России!». В европейской неоднократным чемпионам России, финалистам открытого чемпионата Великобритании 2023 года, финалистам Блэкпулского фестиваля и чемпионата мира 2022 профессионалам Федору Исаеву и Анне Зудилиной. В любителях латинистам вице-чемпионам России Таха Бату Чошар и Александре Повзун, ставшими в 2022 году победителями турнира Rising Stars в Блэкпуле и занявшими 5 место в финале основного турнира.