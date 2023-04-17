Турэксперт Месонжник рассказал, как выбрать место для отдыха с ребенком на майские праздники

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Тем, кто решил отдохнуть на майские праздники вместе с детьми, следует выбирать курорты, исходя из возраста ребенка и своих пожеланий. Об этом рассказал член московской «Деловой России», турэксперт Михаил Месонжник.

Эксперт отметил, что важно определиться с видом отдыха: активный или пассивный. По его мнению, в России в настоящее время созданы все условия для полноценного отдыха семей с детьми.

В настоящее время существует достаточно много интернет-площадок, где можно посмотреть или забронировать отель.

Эксперт отметил, что семейный отдых на майские праздники можно успешно организовать в том числе в ближайших к Москве городах или селах. Например, в Подмосковье много отелей, предлагающих услуги СПА, развлекательные программы, организацию рыбалки и отдыха, передает РИАМО.

Госпрограмма «Развитие туризма» предусматривает выделение регионам грантов, сообщил исполняющий обязанности главы департамента развития туризма Минэкономразвития Алимбек Хидзев. Речь идет о финансовой поддержке по трем направлениям: туристская инфраструктура, национальные туристские маршруты и пляжи, а также строительство модульных и некапитальных средств размещения, передает Nation news.

В этом году россиян ожидают длинные майские праздники. О том, какие направления стоит выбрать для отдыха внутри страны и за ее пределами, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.