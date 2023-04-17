Синоптик Шувалов спрогнозировал похолодание в Москве во второй половине недели

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Снижение температуры воздуха ожидает Московский регион на этой неделе. Ближе к выходным столбики термометров покажут не больше плюс 10–15 градусов. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в ближайшие дни ожидается температура в диапазоне от 13 до 18 градусов. Кратковременное похолодание произойдет во второй половине недели. Однако уже с 24 апреля ожидается очередное повышение температуры, воздух прогреется до плюс 20 градусов, передает «360».

Погода в центре европейской части России всю неделю будет очень комфортной, весенней, подходящей как для прогулок на природе, так и для поездок на дачу. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков. По его словам, погода будет достаточно однородной, атмосферное давление на 4–7 миллиметров выше климатической нормы, передает МИР 24.

На этой неделе, 17–23 апреля, в столице потеплеет: столбики термометров могут показать до плюс 17 градусов. При этом в отдельные дни в городе не исключены осадки, а атмосферное давление в течение недели будет повышенным. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.