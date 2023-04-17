Песков назвал переход новых регионов РФ на московское время верным с точки зрения символизма

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях вводится московский часовой пояс. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник, 17 апреля, назвал это решение верным с точки зрения символизма.

Прежде всего этот закон правильный с географической позиции, сказал он, отвечая на вопрос о том, какой смысл вложен в решение о переводе четырех регионов на московское время — политический, экономический или военно-стратегический.

— Но и, конечно, даже если это не подразумевалось, с точки зрения символизма это очень правильно, — приводит слова Пескова РИА Новости.

28 сентября 2022 избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах была зафиксирована высокая явка граждан. После подсчета всех голосов поддержка местными жителями вхождения субъектов в состав России составила не менее 87 процентов.

30 сентября 2022 года Путин подписал четыре договора о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.