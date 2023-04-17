В Кремле объяснили слова Путина о возможности использования сил ВМФ на разных направлениях

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Заявление президента России Владимира Путина о возможности использования Военно-морского флота (ВМФ) страны на любых направлениях объясняется потенциальными конфликтами у границ государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 17 апреля.

— Наше окружение по многим направлениям весьма неспокойно, чревато конфликтными ситуациями, региональными конфликтами, мы все с вами хорошо знаем географию этих региональных конфликтов. Именно об этом шла речь, — приводит его слова ТАСС.

В этот же день Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, в рамках которой главе государства доложили о ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота. По словам Шойгу, к учениям привлечено более 25 тысяч военных, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в частности 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов.

Учения на Тихоокеанском флоте начались в пятницу, 14 апреля. По словам Пескова, данное решение не связано с возможным вступлением Японии в НАТО. Подобные учения являются обычной практикой для оценки боеготовности военнослужащих.