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По факту гибели женщины в ДТП в Подмосковье возбуждено уголовное дело

Степан Жирнов
Происшествия
По факту гибели женщины в ДТП в Подмосковье возбуждено уголовное дело
Фото: МВД Медиа
А-103 Щёлковское шоссе Карта всех событий

В Подмосковье по факту гибели женщины в ДТП возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 17 апреля.

По ее словам, авария произошла в городском округе Щелково в воскресенье, 16 апреля. В районе 14:45 на 8-м километре трассы Осеево — Никифорово — Медвежьи Озера водитель автомобиля «Лада» вылетел на встречную полосу и врезался в Kia. В результате столкновения погиб один человек и еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших есть ребенок.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Другое ДТП произошло в Санкт-Петербурге. Водитель грузовика не затормозил в потоке и протаранил несколько автомобилей. В результате повреждения получили 10 машин, шесть человек пострадали. По данному факту полиция проводит проверку.

Подмосковье Московская область Смерть ДТП Полиция
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