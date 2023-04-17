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Собянин пригласил горожан посетить площадки ежегодного фестиваля «Пасхальный дар»

Евгений Белоусов
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Собянин пригласил горожан посетить площадки ежегодного фестиваля «Пасхальный дар»
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник, 17 апреля, посетили площадку ежегодного фестиваля «Пасхальный дар» в Парке Горького.

— В этом году фестиваль проходит на 25 городских площадках в различных округах столицы, поэтому москвичи могут и прийти в центр города, и посетить мероприятия рядом с домом, — заявил мэр.

Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина

Собянин также напомнил, что на фестивальных площадках собирается множество благотворительных организаций, фондов, которые помогают тем, кто нуждается в этой помощи. Мэр поблагодарил всех, кто жертвует на благотворительность.

Так, на Цветном бульваре проходит интерактивная программа «Четвероногий друг», посвященная поддержке бездомных животных. Кого-то из подопечных фондов можно взять домой или перечислить пожертвования.

Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» проходит в Москве уже в восьмой раз. В этом году он продлится до 23 апреля, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

На площадках «Пасхального дара» в Москве можно провести время с пользой и найти занятие по вкусу. Подготовкой мероприятий также занимался Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы. Благотворительные организации не только рассказывают о своей деятельности, но и проводят разнообразные мастер-классы.

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