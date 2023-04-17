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Власти Санкт-Петербурга продлили проект «Петербургский дизайн» на 2023 год

Ирина Игнатенко
Общество
Власти Санкт-Петербурга продлили проект «Петербургский дизайн» на 2023 год
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Власти Санкт-Петербурга приняли решение продолжить реализацию проекта «Петербургский дизайн» в 2023 году. Внимание планируется уделить как состоявшимся дизайнерам, так и тем, кто еще только в начале своего профессионального пути.

Проект был впервые реализован в прошлом году. В трех торговых комплексах были бесплатно размещены более 100 локальных брендов одежды, обуви и аксессуаров. Кроме того, дизайнеры могли получить помощь в продвижении продукции и расширении бизнеса.

Дизайнер Стас Лопаткин отметил, что важно, чтобы поддержка со стороны правительства города была адресной. Если говорить о молодых дизайнерах, то в первую очередь нужно помочь им наладить свое производство либо содействовать в том, чтобы они наладили связь с уже существующими производствами, передает газета «Петербургский дневник».

На участие в городских маркетах под эгидой проекта «Московская неделя моды» заявки подали 689 дизайнеров из 96 российских городов. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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