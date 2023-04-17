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Мошенники украли 700 тысяч рублей у балерины Большого театра

Степан Жирнов
Происшествия
Мошенники украли 700 тысяч рублей у балерины Большого театра
Фото: Unsplash

Аферисты обманули балерину Большого театра и украли у нее 700 тысяч рублей. Об этом стало известно в понедельник, 17 апреля.

Злоумышленники действовали по хорошо известной схеме: один из мошенников представился сотрудником Центробанка, а второй — Следственного комитета. Вместе преступники несколько дней звонили женщине и говорили ей, что аферисты пытаются взять кредит на ее имя.

В какой-то момент балерина поверила им. Чтобы спасти свои деньги, мошенники посоветовали артистке взять кредит, обналичить средства и внести их на указанный счет через банкомат при помощи QR-кода. 21-летняя девушка так и поступила. Ущерб составил 700 тысяч рублей.

В какой-то момент потерпевшая догадалась, что ее обманули, и обратилась в полицию. Как сообщил РЕН ТВ, по данному факту проводится проверка.

Другая группа аферистов обманула подмосковных пенсионеров. Злоумышленники украли у пожилых женщин почти миллион рублей.

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