Багреева рассказала о роли высококвалифицированных специалистов в экономике Москвы

Фото: Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Растущий спрос экономики Москвы на квалифицированных специалистов в высокотехнологичных отраслях, старение трудоспособного населения и повышение возрастной планки выхода молодежи на работу требуют новых подходов к развитию рынка труда в городе. Об этом в понедельник, 17 апреля, рассказала министр правительства столицы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

— Учитывая рост таких отраслей, как финансы, IT, новые технологии, понятно, что доля высококвалифицированных специалистов будет еще больше. При этом важно обеспечить не совокупный рост числа высококвалифицированных специалистов, а увеличение их доли именно в тех отраслях, в которых на сегодняшний день есть такая потребность, — заявила она.

По словам Багреевой, в столице и других крупных городах страны наблюдается увеличение доли людей старшего поколения. Предполагается, что уже к 2040 году основную долю в структуре трудоспособного населения будут занимать работники в возрасте от 45 до 60 лет.

Министр отметила, что это связано не только с общей тенденцией старения, но и с последствиями демографической ямы 90-х годов. Подобная тенденция характерна не только для Москвы, но и для других регионов страны.

Для дальнейшего развития рынка труда в Москве определен ряд направлений, над которыми будет работать город. Так, активно ведется обучение и повышение квалификации имеющихся кадров.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что безработица в столице второй месяц подряд сохраняется на уровне 0,37 процента. Это соответствует допандемийным показателям.

Наиболее активно в первом квартале текущего года сотрудников нанимали в сфере научно-исследовательских разработок, а также в отрасли создания программного обеспечения. В этих секторах продолжается расширение штата, что связано с растущим спросом на отечественную продукцию.