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Пентагон заявил о беспокойстве из-за возможных ударов ВСУ американским оружием по России

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пентагон заявил о беспокойстве из-за возможных ударов ВСУ американским оружием по России
Фото: defense.gov

США выразили беспокойство из-за того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать американское оружие для ударов по территории России. Об этом сообщил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол в интервью журналу Foreign Policy.

По его словам, глава государства Джо Байден готов всеми силами поддерживать Украину. В то же время, по словам Кола, он опасается возможной эскалации конфликта и трансформации его в третью мировую войну.

— Мы выразили обеспокоенность в связи с тем, что предоставленное нами оборудование может использоваться для нанесения ударов по целям внутри России, — заявил Кол, чьи слова приводит ТАСС.

Также заместитель министра обороны США заявил, что ресурсы страны для оказания военной помощи Украине не безграничны.

«Весеннее наступление» Украины под угрозой срыва — все из-за странной утечки документов американских военных и разведки. Западные СМИ уже назвали произошедшее ударом по США и их союзникам. Какие документы «потерял» Пентагон, можно ли им доверять и как случившееся повлияет на украинский конфликт, разбирались в материале «Вечерней Москвы».

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