Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США и Польша могут устроить катастрофу на Украине

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США и Польша могут устроить катастрофу на Украине
Фото: shutterstock

США и Польша могут неожиданно вторгнуться на территорию Украины, что приведет к катастрофе. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, подобные действия неизбежно приведут к столкновению с Россией. В будущем это может вылиться в катастрофу для всего мира, уверен экс-советник главы Пентагона.

— Многие американцы, часть из которых носит военную форму, боятся, что может быть принято неожиданное решение ввести американские и польские войска на Западную Украину, — заявил Макгрегор, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины проигрывают в конфликте с Россией. По его словам, в Киеве это прекрасно осознают. Он посоветовал украинским военным отступить сейчас. В противном случае станет слишком поздно.

Бывший полковник также предупредил президента Украины Владимира Зеленского о смертельной опасности, которая ждет его со стороны войск. Он сослался на видеоролики с, предположительно, украинскими солдатами, которые рассказывают, что могут сделать с главой государства.

Украина Польша Спецоперации Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нездоровая реакция на красивое тело

Александра Фадеева
Александра Фадеева

Как меняется столичный район «Марьина Роща»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто хотелось по-человечески

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Все мнения
О проекте