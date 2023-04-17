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США и Польша могут неожиданно вторгнуться на территорию Украины, что приведет к катастрофе. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, подобные действия неизбежно приведут к столкновению с Россией. В будущем это может вылиться в катастрофу для всего мира, уверен экс-советник главы Пентагона.

— Многие американцы, часть из которых носит военную форму, боятся, что может быть принято неожиданное решение ввести американские и польские войска на Западную Украину, — заявил Макгрегор, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины проигрывают в конфликте с Россией. По его словам, в Киеве это прекрасно осознают. Он посоветовал украинским военным отступить сейчас. В противном случае станет слишком поздно.

Бывший полковник также предупредил президента Украины Владимира Зеленского о смертельной опасности, которая ждет его со стороны войск. Он сослался на видеоролики с, предположительно, украинскими солдатами, которые рассказывают, что могут сделать с главой государства.