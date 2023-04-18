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Белый дом призвал журналистов думать о последствиях статей об утечке данных из Пентагона

Ирэна Колесова
В мире
Белый дом призвал журналистов думать о последствиях статей об утечке данных из Пентагона
Фото: whitehouse

Белый дом призвал журналистов вовремя задумываться о последствиях, когда они освещают данные слитых в Сеть секретных документов. С таким заявлением выступил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

— Мы призываем вас к осторожности в освещении этой темы. Мы подчеркиваем, что всем этим материалам, отредактированы они или нет, не место в общем доступе, — сказал Кирби.

При этом представитель Белого дома подчеркнул, что большинство таких публикаций относятся к давно прошедшим событиям, которые на данный момент не представляют никакой ценности. Тем не менее, по мнению Кирби, даже такие публичные материалы могут навредить США. Потому он призвал журналистов меньше печатать слитые в интернет данные, передает РИА Новости.

«Весеннее наступление» Украины под угрозой срыва — все из-за странной утечки документов американских военных и разведки. Западные СМИ уже назвали произошедшее ударом по США и их союзникам. Какие документы «потерял» Пентагон, можно ли им доверять и как случившееся повлияет на украинский конфликт, разбирались в материале «Вечерней Москвы».

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