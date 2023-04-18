Макрон назвал три основных направления для блага французов

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Президент Франции Эммануэль Макрон записал телеобращение к населению страны. В нем французский лидер назвал три основных направления, которые будут направлены официальным Парижем «на благо французов».

В первую очередь, Макрон попытался объяснить, что стране была очень нужна пенсионная реформа. Он отметил, что услышал все возмущения и готов к диалогу с народом.

Первым важным направлением президент назвал создание во Франции «нового пакта трудоустройства». Он должен включать переквалификацию специалистов, возможность получить работу для пенсионеров.

Второй важной темой Макрон назвал больший контроль за нелегальной миграцией во Францию.

— Нет свободы без закона или санкций против тех, кто нарушает права других, — заявил президент.

Что касается третьего пункта, что им Макрон назвал «прогресс для улучшения жизни». Это значит, что нужно развивать медицину и образование. По его словам, властям Франции дано ровно 100 дней на разработку дорожной карты по всем этим трем направлениям, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что именно это обращение Макрона к народу по телевизору спровоцировало новую волну протестов в стране. Люди вышли на улицы заранее и стали объяснять, что просто не хотят слушать своего президента, потому что ничего дельного от него не ждут. Когда же стало ясно, что Макрон оправдывает пенсионную реформу, на улицах вновь начались беспорядки.