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Daily Mail: В Великобритании разразилась настоящая «эпидемия» насилия в больницах

Ирэна Колесова
Происшествия
Daily Mail: В Великобритании разразилась настоящая «эпидемия» насилия в больницах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Великобритании назревает большой скандал, связанный с работой медицинских учреждений. Издание Daily Mail указало на то, что в местных больницах разразилась настоящая «эпидемия» изнасилований.

По сведениям издания, «Сеть по защите прав женщин» выступила с докладом, в котором говорилось о шокирующей статистике. Только за три года в стране произошло 6,5 тысячи преступлений сексуального характера в больницах.

Газета подчеркивает, что это только те случаи, о которых стало известно общественности. Но наверняка огромное количество пациентов просто не стали никому ничего рассказывать.

Один из самых страшных случаев произошел с 75-летней британкой. Семья думала, что она скончалась от инсульта. Но вскрытие показало серьезную травму из-за насильственных действий. Расследование прошло, но никого не посадили.

Правозащитники в Великобритании теперь готовятся поднять эту проблему на уровне страны. Привлечь правоохранителей к большему контролю за ситуациями в больницах.

Примечательно, что в материале издания речь идет не только о насильственных действиях над женщинами, но и над детьми в больницах. О том, как определить педофила, почему его сложно поймать, а также как защитить от него своего ребенка, разбирались в материале «Вечерней Москвы».

Великобритания насилие Больницы
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