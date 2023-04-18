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Теплая погода и кратковременные дожди ожидают москвичей во вторник

Ирэна Колесова

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Погода в Москве
Город
Теплая погода и кратковременные дожди ожидают москвичей во вторник
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В Москву приходит потепление, хотя ясной погоды жителям столицы пока ждать не стоит. Во вторник, 18 апреля, воздух прогреется до 17 градусов тепла. Такой прогноз появился на сайте российского Гидрометцентра.

Погода в столице будет облачной с редкими прояснениями. Местами возможны небольшие дожди, однако они будут кратковременными.

В течение дня температура воздуха будет варьироваться от +15 до +17 градусов. К ночи резко похолодает, столбики термометров опустятся до отметки в +5.

Ветер ожидается северо-восточный, его сила составит до 8 метров в секунду. Атмосферное давление остановится на отметке в 756 миллиметров ртутного столба.

Относительно теплая погода задержится в Москве как минимум до конца текущей недели. В среднем столбики термометров будут показывать отметку в 17 градусов выше нуля. В некоторые дни не исключены кратковременные дожди. Метеозависимым людям необходимо быть внимательными к своему здоровью, поскольку минимум до 23 апреля в российской столице ожидается повышенное атмосферное давление, рассказала «Вечерней Москве» ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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