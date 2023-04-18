Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«РВ»: Российские военные нанесли мощнейший удар по позициям ВСУ в Артемовске

Ирэна Колесова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«РВ»: Российские военные нанесли мощнейший удар по позициям ВСУ в Артемовске
Фото: Минобороны РФ

Российские военные нанесли мощнейший удар по позициям ВСУ в Артемовске. Об этом в ночь на вторник, 18 апреля, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

— Город сотряс сильнейший взрыв, «гриб» виден даже в Константиновке, — говорится в сообщении.

Авторы канала отмечают, что о произошедшем мощном ударе по украинским военным в панике начали писать многие киевские СМИ. Стоит отметить, что примерное расстояние между Артемовском и Константиновкой составляет порядка 77 километров.

Вечером в понедельник, 17 апреля, российские военные успешно уничтожили опорный пункт украинской армии с техникой и боекомплектом в Донбассе. Обнаружить места дислокации удалось при помощи воздушной разведки, после чего был нанесен точный удар.

Также стало известно, что 12 украинских военных сдались в плен в Артемовске. По словам одного из бойцов частной военной компании «Вагнер», ВСУ во время отступления бросают не только своих погибших солдат, но и раненых.

Украина Спецоперации Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нездоровая реакция на красивое тело

Александра Фадеева
Александра Фадеева

Как меняется столичный район «Марьина Роща»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто хотелось по-человечески

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Все мнения
О проекте