«РВ»: Российские военные нанесли мощнейший удар по позициям ВСУ в Артемовске

Фото: Минобороны РФ

Российские военные нанесли мощнейший удар по позициям ВСУ в Артемовске. Об этом в ночь на вторник, 18 апреля, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

— Город сотряс сильнейший взрыв, «гриб» виден даже в Константиновке, — говорится в сообщении.

Авторы канала отмечают, что о произошедшем мощном ударе по украинским военным в панике начали писать многие киевские СМИ. Стоит отметить, что примерное расстояние между Артемовском и Константиновкой составляет порядка 77 километров.

Вечером в понедельник, 17 апреля, российские военные успешно уничтожили опорный пункт украинской армии с техникой и боекомплектом в Донбассе. Обнаружить места дислокации удалось при помощи воздушной разведки, после чего был нанесен точный удар.

Также стало известно, что 12 украинских военных сдались в плен в Артемовске. По словам одного из бойцов частной военной компании «Вагнер», ВСУ во время отступления бросают не только своих погибших солдат, но и раненых.