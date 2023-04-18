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Главные новости к утру 18 апреля

Ирэна Колесова
Общество
Главные новости к утру 18 апреля
Фото: Pexels

Переговоры между Польшей и Украиной о проблеме с ввозом продукции сельского хозяйства потерпели полное фиаско. Об этом на встрече с фермерами заявил польский министр сельского хозяйства Роберт Телюс.

Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) заявило о том, что ведомству известно о возможном обходе российской стороной потолка цен на нефть, который ранее установили страны Запада.

Во Франции недовольные пенсионной реформой вновь вышли на улицы Парижа. В этот раз протесты спровоцировало выступление президента Эммануэля Макрона, который пытался объяснить гражданам причины его поспешного решения.

В Польше стартовала масштабная мобилизационная проверка, которая затронет как минимум 230 тысяч человек. Об этом заявили в министерстве национальной обороны страны.

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск рассказал, что собирается разработать собственную, «честную» версию чат-бота с искусственным интеллектом, которая будет называться TruthGPT.

Польша Франция Илон Маск Искусственный интеллект
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