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Овчинский: Московский производитель запустил тестирование отечественного аэрогеля для заживления ран

Полина Французова
Город
Овчинский: Московский производитель запустил тестирование отечественного аэрогеля для заживления ран
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

В столице в фармацевтической отрасли задействованы 95 предприятий фармацевтической отрасли производят антибиотики, вакцины, препараты для терапии онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета и многое другое. На них работают свыше 15 тысяч человек. Как уточнил во вторник, 17 апреля, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, отрасль в Москве продолжает активно развиваться и укреплять свои позиции.

В частности, столичный биомедицинский холдинг «Эверс груп Рус» недавно приступил к пилотному испытанию отечественной разработки, которая применяется для лечения поверхностных и глубоких ран.

— В 2021 году на рынке медицинских товаров появилась прошедшая все этапы сертификации и зарегистрированная Росздравнадзором разработка столичных ученых – отечественный аэрогель для лечения различных видов ран. Сейчас идет клиническая апробация препарата для подтверждения его эффективности, — рассказал Овчинский.

После успешного завершения тестирования средство может стать надежной альтернативой зарубежным аналогам.

Глава ведомства отметил, что в тестировании, которое ведётся на базе Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка», принимают участие более 20 пациентов.

Средство представляет собой аэрогель, в молекулярной структуре которого содержатся регенерирующий коллаген, антимикробные и обезболивающие препараты. При контакте с раной вещество превращается в гель и создает оптимальные условия для ее заживления.

— Уже сейчас можно говорить о положительном действии аэрогеля на состояние пациентов, — отметил заведующий онкологическим отделением № 2 ММКЦ «Коммунарка» Камиль Далгатов.

В ходе испытаний наблюдается хорошая динамика заживления ран к пятым суткам применения: у пациентов отмечается снижение кровоточивости и болезненности, размеры поврежденных поверхностей у большинства также показывают тенденцию к уменьшению на фоне проводимой терапии.

Новое разработанное средство ускоряет процесс заживления и делает его безболезненным и комфортным для пациента. Препарат можно использовать для местного лечения таких ран, как диабетическая стопа, трофическая язва, обширный ожог, послеоперационные раны или пролежни.

— Мы уверены, что средство поможет тысячам пациентов, которые страдают от длительно незаживающих ран, и станет достойной заменой импортным средствам, — подчеркнула генеральный директор ГК «Эверс груп Рус» Алиса Бородина.

Здравоохранение Владислав Овчинский Москва
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