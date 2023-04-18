Белую медведицу Айку привезли в Московский зоопарк из Ростова-на-Дону

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

В рамках программы по сохранению медведей из Ростова-на-Дону в Московский зоопарк приехала белая медведица Айка. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

— Белая медведица Айка приехала из Ростова-на-Дону в Московский зоопарк в рамках программы по сохранению белых медведей Союза зоопарков и аквариумов России (СОЗАР). Сотрудники Московского зоопарка, в том числе главный ветеринарный врач Дмитрий Егоров, приехали за Айкой в Ростов-на-Дону и сопровождали ее всю дорогу, — говорится в сообщении.

Перед переездом ветеринары осмотрели Айку, провели оценку общеклинического состояния и взвесили. Для транспортировки медведицы подготовили специальную клетку, в которую она переместилась после общей анестезии.

В настоящее время косолапая чувствует себя хорошо, с аппетитом питается и с интересом разглядывает новое место. Согласно правилам, первый месяц медведица будет находиться на карантине, а ее вольер закроют баннером, чтобы животное чувствовало себя спокойно и не испытывало стресс. После этого баннер уберут, и Айку смогут увидеть все желающие, передает агентство городских новостей «Москва».

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