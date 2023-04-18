СМИ: Причиной смерти гандболистки Дивак стал несчастный случай

Фото: vk/astrakhanochka

Причиной смерти трехкратной чемпионки России по гандболу Виктории Дивак стал несчастный случай. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

— Погибшая выпала из окна. Предварительно, речь идет о несчастном случае, — приводит его слова РЕН ТВ.

О смерти 30-летней спортсменки сообщила накануне Федерация гандбола России.

Виктория Дивак — мастер спорта и трехкратная чемпионка России в составе «Динамо-Синары», с этого клуба началась профессиональная карьера девушки. В 2009 году вместе с юниорской сборной России она выиграла чемпионат Европы.

С 2021 года Дивак была разыгрывающей в женской гандбольной команде из Астрахани «Астраханочка».