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El País: ВСУ ждут невиданные препятствия при попытке наступления

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
El País: ВСУ ждут невиданные препятствия при попытке наступления
Фото: president.gov.ua

Украинскую армию ждут невиданные препятствия при попытке контрнаступления, пишет испанская газета El País со ссылкой на опрошенных военных экспертов.

— Нет более сложной задачи, чем спланировать и провести комбинированное наступление с привлечением всех родов войск на хорошо подготовленную линию с препятствиями из танковых рвов, мин и траншей, — говорится в материале.

По информации газеты, украинская армия столкнется с продуманными инженерными укреплениями, которые не строили в Европе уже более 80 лет. В статье уточняется, что данные сооружения сделают Россию еще более грозным противником для ВСУ.

В Вашингтоне не верят в успех ожидаемого контрнаступления Украины, сообщила газета Washington Post, ссылаясь на утекшие в Сеть документы разведки США. По оценкам американских разведчиков, украинская армия недостаточно укомплектована.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время».

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

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