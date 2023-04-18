Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В России начал работу новый онлайн-кинотеатр

Оксана Васильева
Общество
В России начал работу новый онлайн-кинотеатр
Фото: Unsplash

16 апреля официально начала работу новая медиаплатформа, онлайн-кинотеатр «Первый русский».

Цель создателей 1RUS - построение онлайн-медиаплатформы в виде образцовой системы рекомендаций. Это уникальная инициатива в России, где, как правило, медиасервисы следуют интересам привлечения максимального количества пользователей.

Весь контент на медиаплатформе проходит строгий отбор не только на соответствие необходимым рейтингам в онлайн-кинотеатрах, библиотеках и энциклопедиях. Он проверяется редакцией на предмет безопасности для зрителей, придерживающихся консервативных ценностей и традиционной морали. Сейчас на проекте уже больше 200 фильмов — база постоянно пополняется.

Кино
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нездоровая реакция на красивое тело

Александра Фадеева
Александра Фадеева

Как меняется столичный район «Марьина Роща»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто хотелось по-человечески

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Все мнения
О проекте