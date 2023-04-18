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Диетолог Мухина назвала напитки, которые помогают сжигать жир

Ирина Игнатенко

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Еда
Общество
Диетолог Мухина назвала напитки, которые помогают сжигать жир
Фото: Pexels

О том, какие напитки, помогают сжигать жир и ускоряют метаболизм, рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

Эксперт отметила, что полезно пить кофе или какао, но без добавок. Эти напитки снижают аппетит.

Также огромную пользу для организма несет сок квашеной капусты. Благодаря полезным бактериям и витаминам этот ферментированный продукт улучшает метаболизм, иммунитет и обмен веществ. В нем содержится большое количество антиоксидантов. Содержащийся в соке витамин С активирует обменные процессы.

Также диетолог посоветовала обратить внимание на лекарственный напиток из барбариса. В нем содержится алкалоид, снижающий уровень глюкозы в крови.

Кроме того, в обычную воду можно добавить куркуму. Получится метаболизирующий напиток с антиоксидантным и противовоспалительным эффектом, передает Life.ru.

В свою очередь врач-диетолог Сергей Нетесов отметил, что важно соблюдать питьевой баланс, но пить более двух литров воды в день вредно. В этом случае нарушается электролитный баланс организма, передает Царьград.

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, сколько чашек кофе можно пить в день, чтобы не нанести вред своему организму. Она отметила, что качество напитка за последние пять–семь лет значительно улучшилось.

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