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Стюардесса Red Wings облила ребенка кипятком в летевшем из Москвы в Египет самолете

Лейла Алиева
Происшествия
Стюардесса Red Wings облила ребенка кипятком в летевшем из Москвы в Египет самолете
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Стюардесса авиакомпании Red Wings облила маленькую девочку кипятком на борту самолета, который направлялся из Москвы в египетскую Хургаду. Об этом во вторник, 18 апреля, рассказала мать ребенка Ольга.

По словам женщины, инцидент произошел во время раздачи питания. Бортпроводница опрокинула стакан кипятка на девочку. На просьбы Ольги посадить самолет и отправить ребенка в ближайший ожоговый центр экипаж ответил отказом.

После посадки в Египте девочку доставили в госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь.

Прокуратура, полиция и генконсульство РФ в Хургаде откликнулись на просьбы о помощи, однако авиакомпания Red Wings, как рассказала мать пострадавшей, даже не принесла извинений, передает РЕН ТВ.

Другой инцидент на борту воздушного судна произошел 5 апреля. Пассажир рейса Москва — Магадан попытался выйти из самолета в воздухе.

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