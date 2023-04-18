Заместитель главного редактора газеты «Вечерняя Москва», руководитель отдела «Московская власть» Юлия Тарапата получила награду мэра столицы / Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

В понедельник, 18 апреля, Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения в коллаборационизме заместителю главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Юлии Тарапате.

— Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшую винницкую журналистку Юлию Тарапату, которая сейчас является заместителем главного редактора издания «Вечерняя Москва», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СБУ.

Если верить документам СБУ, Юлия Тарапата покинула страну в 2014 году. Хотя в это время по редакционному заданию «ВМ» Юлия Тарапата работала на киевском майдане. Там она готовила публикации для главной городской газеты столицы России, в которой к тому моменту работала уже не первый год.

Ну а нам, редакции «ВМ», есть что ответить. Такие заявления террористической организации (СБУ стоит за рядом терактов, совершенных на территории РФ) говорят о том, что мы все делаем правильно. Мы писали правду про кровавый майдан в Киеве и про борьбу жителей Донбасса за свою свободу. С первого дня СВО на страницах «ВМ» публиковались интервью и репортажи с фронтов в ДНР и ЛНР, на передовой работали наши спецкоры. И, обещаем, продолжат работать.

Юлия Тарапата — обладатель массы престижных российских журналистских наград, а буквально на днях получает еще и литературную премию партии «Справедливая Россия». Россия — не Украина.

Как и многие уроженцы некогда братской страны (а их за не столь уж долгий срок существования государственного образования под названием Украина было немало — начиная от Тараса Шевченко), она давно выбрала свою сторону, которая не расстреливает в пасхальную ночь священников, не упивается убийствами, не беснуется в храмах и не пытается отменить культуру противников.

— Рада, что мои усилия по освещению хода СВО оценили в стане врага. Буду продолжать действовать в том же духе, — рассказывает Юлия Тарапата. — И на всякий случай напомню, что я — гражданка Российской Федерации, полностью разделяю политику своей страны и поддерживаю наших бойцов на фронте. Ну а «товарищам» по ту сторону баррикад скажу одно: медленно работаете. Мы победим, враг будет разбит полностью. А Украина будет денацифицирована. И это вопрос очень близкого времени.

Мы же продолжим прикладывать все силы, чтобы приблизить этот момент. Уверены: Победа будет за нами!