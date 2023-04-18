«Ростех» передаст артиллерийские заводы Уралвагонзавода «Техмашу»

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«Ростех» планирует передать несколько активов Уралвагонзавода концерну «Техмаш» для консолидации производства и обслуживания артиллерии в единую систему. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к госкорпорации.

По информации издания, концерну «Техмаш» перейдут активы предприятия ЦНИИ Буревестник, завод № 9 и «Уралтрансмаш», которые занимаются производством ствольных артиллерийских систем. В «Ростехе» отметили, что данное решение позволит увеличить объемы поставок и производств для российских войск, а также активизировать опытно-конструкторские работы.

— Действительно, стоит задача по консолидации предприятий отрасли артиллерийского вооружения, чтобы все компетенции по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию артиллерии были сконцентрированы в одном месте, — заявил представитель корпорации.

Уралвагонзавод будет выпускать танки, а «Техмаш» будет нести ответственность за производство артиллерии, говорится в материале.

В конце марта холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех», создал опытные образцы нового стелс-материала, который можно использовать в боевой авиации. Тонкослойный материал может поглощать радиоволны в широком диапазоне частот. Он состоит из соединенных между собой нескольких слоев стеклоткани, а в его основе находятся тонкие нити с металлическим сердечником в стеклянной изоляции.