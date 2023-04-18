Дерматолог Егорова рассказала, какие части тела люди часто забывают защищать от солнца

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Врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала, какие части тела люди часто забывают защищать от солнца.

Как правило, защищают кремом с УФ-фильтром лицо, а вот про голову и зону роста волос забывают. Наносить солнцезащитный крем на волосы не нужно, но нужно закрыть их шляпой, косынкой или кепкой.

Кроме того, сегодня есть и различные линии косметики для волос с содержанием фильтров от ультрафиолета.

Не стоит забывать наносить солнцезащитный крем на кожу век. Кроме того, дополнить защиту можно солнцезащитными очками.

На губы в летний период нужно обязательно наносить гигиеническую помаду, чтобы избежать сухости.

При обработке рук и ног от воздействия солнца многие нередко забывают про столь уязвимые зоны, как стопы, локти и колени. Во время обработки рук и ног надо обязательно наносить крем и на эти зоны, хорошенько растирая, передает aif.ru.

В свою очередь врач-дерматолог Варвара Ильина добавила, что при использовании крема с SPF очень многие совершают одни и те же распространенные ошибки. Так, многие пользуются им только на пляже или в жаркие дни. Хотя ультрафиолет опасен весь год, передает издание «Подмосковье сегодня».

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