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Вице-спикер Мосгордумы Орлов: Территории возле БКЛ благоустраивают по требованиям современной городской среды

Полина Пашкина
Город
Вице-спикер Мосгордумы Орлов: Территории возле БКЛ благоустраивают по требованиям современной городской среды
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Инфраструктура территорий, которые прилегают к станциям Большой кольцевой линии (БКЛ), а также переходы на действующие станции рельсового транспорта благоустраиваются в соответствии с требованиями к современной и комфортной городской среде. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов.

По его словам, запуск БКЛ сформировал новую реальность для Москвы и позволил реализовать множество новых транспортных сценариев. Орлов отметил, что это является одним из самых амбициозных проектов последних лет, в том числе и в связи с протяженностью метрокольца в 70 километров, которое является крупнейшим в мире.

— Станции, которые ранее считали периферийными, теперь оказались в фокусе внимания. Рядом с ними необходимо довести всю окружающую инфраструктуру до высокого уровня. Это не только вопрос благоустройства, но и доверия системе московского транспорта, — приводит слова Орлова агентство городских новостей «Москва».

Процесс уже завершили у четырех новых станций в составе БКЛ — «Варшавской», «Каширской», «Печатников» и «Сокольников». Всего в столице благоустроили более 35 гектаров площади. В районе новых станций проводят работы по модернизации коммуникаций по всем современным требованиям.

Степан Орлов заключил, что востребованность и станций, и территорий около БКЛ продолжит расти.

В материале «Вечерней Москвы» собрали информацию о самых необычных станциях БКЛ и об интересных местах, расположенных рядом с ними.

Мосгордума Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва
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