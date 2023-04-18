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Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

В штабе глава государства заслушал доклады командующего «Днепром» генерал-полковника Олега Макаревича, командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского и других военачальников.

— Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией, — сказал российский лидер на встрече.

Путин попросил военачальников высказать мнение об обстановке на запорожском и херсонском направлениях и предложил обменяться информацией.

Кроме того, глава государства посетил штаб группировки Национальной гвардии «Восток» в ЛНР. Там российский лидер принял доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров. Также Путин поздравил военнослужащих с Пасхой и вручил им копии икон, говорится на официальном сайте Кремля.

В марте Владимир Путин посетил Мариуполь. Он осмотрел несколько городских объектов и пообщался с жителями. Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил главе государства о процессах строительных и восстановительных работ в населенном пункте.

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