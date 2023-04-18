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Андрей Бочкарев: Центр единоборств «Победа» в районе Свиблово модернизируют

Полина Пашкина
Город
Андрей Бочкарев: Центр единоборств «Победа» в районе Свиблово модернизируют
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Москва, улица Седова, 12А Карта всех событий

В столичном районе Свиблово проведут капитальный ремонт пятиэтажного здания Центра единоборств «Победа» на улице Седова. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Проект капитального ремонта «Победы» уже одобрен. Специалисты запланировали обновить вентиляционные шахты, фасады, крышу здания.

— В пятиэтажном здании предусмотрена полная внутренняя отделка помещений основного, вспомогательного и технического назначения в соответствии с их функционалом, — сообщил Андрей Бочкарев.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева уточнила, что модернизации инженерных коммуникаций «Победы» планируют уделить особое внимание. Так, в рамках капитального ремонта будут заменены системы объединенного хозяйственно-питьевого холодного, горячего и противопожарного водоснабжения, электроснабжения, отопления.

Центр единоборств также оснастят охранной и автоматической пожарной сигнализациями, сетью речевого оповещения и системой видеонаблюдения.

Специалисты проведут капитальный ремонт спортивного комплекса «Янтарь» в столичном районе Строгино.

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