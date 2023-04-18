Андрей Бочкарев: Центр единоборств «Победа» в районе Свиблово модернизируют
В столичном районе Свиблово проведут капитальный ремонт пятиэтажного здания Центра единоборств «Победа» на улице Седова. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Проект капитального ремонта «Победы» уже одобрен. Специалисты запланировали обновить вентиляционные шахты, фасады, крышу здания.
— В пятиэтажном здании предусмотрена полная внутренняя отделка помещений основного, вспомогательного и технического назначения в соответствии с их функционалом, — сообщил Андрей Бочкарев.
Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева уточнила, что модернизации инженерных коммуникаций «Победы» планируют уделить особое внимание. Так, в рамках капитального ремонта будут заменены системы объединенного хозяйственно-питьевого холодного, горячего и противопожарного водоснабжения, электроснабжения, отопления.
Центр единоборств также оснастят охранной и автоматической пожарной сигнализациями, сетью речевого оповещения и системой видеонаблюдения.
Специалисты проведут капитальный ремонт спортивного комплекса «Янтарь» в столичном районе Строгино.