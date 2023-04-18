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Эксперт по недвижимости Апрелев рассказал, стоит ли покупать квартиру в 2023 году

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт по недвижимости Апрелев рассказал, стоит ли покупать квартиру в 2023 году
Фото: Pixabay

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал, стоит ли покупать квартиру в 2023 году.

Эксперт пояснил, что если существует необходимость в улучшении жилищных условий, то смысла ждать нет. Сейчас на рынке сложилась благоприятная ситуация с точки зрения широты выбора. К осени цены могут снизиться на 3–5 процентов, но некоторые продавцы и сейчас готовы предоставить подобную скидку.

Апрелев добавил, что альтернативных вариантов сбережения денежных средств в России немало, но они все не учитывают возможные темпы инфляции, по этой причине наиболее консервативная часть населения считает, что недвижимость — это хорошее вложение, передает «Радио 1».

Аналитики провели исследование и выяснили, в каких регионах России самое дешевое жилье. В топ-3 вошли Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Северная Осетия, передает ФАН.

Средняя стоимость жилья в Москве на вторичном рынке по итогам февраля 2023 года достигла 14,7 миллиона рублей. Наиболее востребованными у покупателей оказались двухкомнатные квартиры.

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