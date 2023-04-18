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Стало известно, как планируют бороться с лесными пожарами в Нижнем Новгороде

Ирина Игнатенко
Общество
Стало известно, как планируют бороться с лесными пожарами в Нижнем Новгороде
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В правительстве Нижегородской области рассказали, как регион будет бороться с лесными пожарами в 2023 году.

Так, общий объем средств для защиты лесов от природной стихии в 2023 году составит 364,9 миллиона рублей. В том числе на противодействие природным пожарам потратят 80,2 миллиона рублей из федерального бюджета.

На территории региона будут действовать 43 лесопожарные станции. В тушении пожаров будут задействованы более трех тысяч человек. Все подразделения оснащены необходимой техникой и оборудованием.

В регионе будут проводить регулярные патрулирования по 286 маршрутам общей протяженностью около 17,8 тысячи километров. Также установлены специальные камеры для видеомониторинга, передает NewNN.

18 апреля в пресс-службе регионального Комитета лесного хозяйства Подмосковья сообщили, что в лесах Московской области в ближайшие два дня ожидается третий класс пожарной опасности, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В середине марта возгорание сухой растительности и камыша произошло на территории Астраханского биосферного заповедника.

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