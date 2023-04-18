Овчинский: Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта отмечает 105-летний юбилей

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Во вторник, 18 апреля, Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) отмечает 105-летие. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Предприятие создает инновационные решения для железных дорог, ведет научно-исследовательские работы и испытания элементов инфраструктуры, а также подвижного состава.

— Сегодня институт занимается разработками в таких актуальных сферах, как экология и неуглеродная энергетика, цифровые технологии и инжиниринговая деятельность, процессное управление на железнодорожном транспорте, логистика и новые виды грузовых перевозок, — рассказал Овчинский.

Каждый год институт принимает участие в более чем в тысячи проектов, связанных с испытаниями, исследованиями и разработками новых технических средств и технологий. На базе института проводят испытания беспилотных поездов для МЦК, здесь также разрабатывают уникальную систему диагностики, позволяющую предвидеть будущие неисправности подвижного состава и пути, чтобы ликвидировать их с наименьшими затратами.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Благодаря работе ВНИИЖТ реализованы проекты запуска высокоскоростных электропоездов «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом, аэроэкспрессов в аэропорты столицы, Московского центрального кольца, нового подвижного состава метрополитена и многие другие.

Кроме того, институт создал систему «Эльбрус», которая применяется по всей железнодорожной сети России, чтобы следить за движением поездов. Система работает на основе искусственного интеллекта с точностью 98 процентов. А разработка под названием «Экспресс» уже многие годы ежедневно помогает миллионам пассажиров покупать билеты на железнодорожный транспорт

Для безопасного и надежного функционирования транспортной отрасли и с целью поддержки современной системы технического регулирования ВНИИЖТ занимается нормотворческой деятельностью, принимает участие в разработке технических регламентов, государственных стандартов, сводов правил, ведет активное сотрудничество с аккредитованными органами по сертификации России и стран-партнеров.