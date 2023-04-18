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В Москве охранник избил напарника до потери сознания и бросил его у дверей больницы

Степан Жирнов
Происшествия
В Москве охранник избил напарника до потери сознания и бросил его у дверей больницы
Фото: shutterstock
Москва, улица Доватора Карта всех событий

В центре Москвы охранник избил напарника до потери сознания, после чего бросил его у дверей больницы. Об этом стало известно во вторник, 18 апреля.

Инцидент произошел 16 апреля. Два охранника в возрасте 45 и 46 лет поссорились, а вскоре их конфликт перерос в драку. В результате один из мужчин нанес другому серьезную травму головы. Потерпевший потерял сознание.

Напарник оттащил оппонента с открытой раной головы к дверям больницы на улице Доватора и бросил его там. Раненого заметила терапевт учреждения, мужчине оказали медицинскую помощь, после чего госпитализировали. Как сообщил РЕН ТВ, сотрудники полиции задержали нападавшего.

Другая драка произошла в метро в центре Москвы. Неизвестный мужчина набросился на американского журналиста Джона Марка Дугана. Злоумышленника задержали.

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