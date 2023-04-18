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Бесплатные обучающие курсы по ведению бизнеса для жен участников СВО запустят в России

Оксана Васильева
Общество
Бесплатные обучающие курсы по ведению бизнеса для жен участников СВО запустят в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Специальную обучающую программу для жен бизнесменов-участников СВО запустили в Российском университете кооперации (РУК). На курсах женщин научат вести предпринимательскую деятельность.

Как пояснила ректор РУК Алсу Набиева, многие сотрудники и владельцы бизнесов ушли на СВО, кто-то должен временно вести вместо них дела.

— Здесь речь идет в основном о женах бойцов, но если, например, обратится дочь участника СВО, то мы не откажем. Всех обучим бесплатно, — заявила корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» Набиева.

Программа курса включает в себя около двадцати направлений, в том числе основы ведения бизнеса, основы бухгучета, трудового и рекламного законодательства.

В настоящее время обучение проходят 50 человек, подано более 150 заявок.

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