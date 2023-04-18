Флагманский Rostic’s откроют в Москве 25 апреля на месте бывшего KFC

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Москва, 1-я Тверская-Ямская улица Карта всех событий

Флагманский ресторан Rostic’s откроют в Москве 25 апреля. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе компании.

— 25 апреля состоится открытие ресторана Rostic’s, который распахнет свои двери после ребрендинга, — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что ресторан появится на Тверской-Ямской улице. Ранее там располагалась точка сети KFC, которая приняла решение уйти из России.

Бывшее российское подразделение сети ресторанов быстрого питания KFC — ООО «Юнирест» — подало заявку на товарный знак Rostic’s с указанием названия и графического оформления. В январе на зданиях KFC начали менять вывески.

В декабре 2022 года польский ресторанный холдинг Amrest Group договорился о продаже принадлежащих ему ресторанов KFC на территории России компании «Альмира». В рамках данной сделки Amrest намерен получить за свои российские активы минимум 100 миллионов евро, что на тот момент было эквивалентно 6,6 миллиарда рублей.