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Флагманский Rostic’s откроют в Москве 25 апреля на месте бывшего KFC

Евгений Силаев
Город
Флагманский Rostic’s откроют в Москве 25 апреля на месте бывшего KFC
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Москва, 1-я Тверская-Ямская улица Карта всех событий

Флагманский ресторан Rostic’s откроют в Москве 25 апреля. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе компании.

— 25 апреля состоится открытие ресторана Rostic’s, который распахнет свои двери после ребрендинга, — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что ресторан появится на Тверской-Ямской улице. Ранее там располагалась точка сети KFC, которая приняла решение уйти из России.

Бывшее российское подразделение сети ресторанов быстрого питания KFC — ООО «Юнирест» — подало заявку на товарный знак Rostic’s с указанием названия и графического оформления. В январе на зданиях KFC начали менять вывески.

В декабре 2022 года польский ресторанный холдинг Amrest Group договорился о продаже принадлежащих ему ресторанов KFC на территории России компании «Альмира». В рамках данной сделки Amrest намерен получить за свои российские активы минимум 100 миллионов евро, что на тот момент было эквивалентно 6,6 миллиарда рублей.

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