Зеленский посетил позиции украинских военных в Авдеевке

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции солдат ВСУ в Авдеевке. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе офиса главы государства.

— Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке. Глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой «Донецк» относительно ситуации в районе его ответственности, — говорится в сообщении.

Кроме того, украинский лидер вручил бойцам ВСУ государственные награды во время визита, передает РИА Новости.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва заинтересована в скорейшем завершении украинского конфликта. Министр напомнил, что Россия уже не раз объясняла причины начала специальной военной операции и цели, которые она преследует.

В беседе с «Вечерней Москвой» политолог Юрий Светов выразил мнение, что на Украине складываются благоприятные условия для военного переворота, но это не единственный сценарий, при котором Зеленского могут заставить уйти с поста президента.