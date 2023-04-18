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Минобороны: Штурмовые отряды освободили еще три квартала в Артемовске

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: Штурмовые отряды освободили еще три квартала в Артемовске
Фото: Минобороны РФ

Российские штурмовые отряды освободили еще три квартала в Артемовске. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В отчете говорится, что российские военнослужащие овладели тремя кварталами в северной, центральной и южной частях города. В этом им помогают подразделения Южной группировки войск и Воздушно-десантные войска, которые пресекают попытки личного состава ВСУ контратаковать с флангов.

Для поддержки штурмовиков авиация совершила шесть вылетов, при этом артиллерия выполнила 63 огневые задачи. По итогам удалось нанести поражение бойцам противника, выдвигавшимся для контрнаступления в районах Часова Яра и Константиновки в Донецкой народной республике, передает Telegram-канал Минобороны.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения. При этом, как отмечает политолог, в случае потери Артемовска никакого принципиального изменения в политике США не произойдет.

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