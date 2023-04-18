Песков: Военачальники до последнего не знали о приезде Путина в штабы СВО

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Военное руководство до последнего не было в курсе, что президент России Владимир Путин лично приедет на совещания в штабы «Днепр» и «Восток» в зоне проведения спецоперации. Об этом во вторник, 18 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Военачальников приглашали на совещание по видео-конференц-связи, о том, что Путин приедет лично, они не знали до последних минут, — сказал чиновник.

Он добавил, что поездки Путина в Херсонскую область и Луганскую народную республику не готовились заранее. Путин сам прибыл в штабы, «чтобы не отвлекать офицеров поездками в Москву от управления войсками», передает слова Пескова ТАСС.

Глава государства 18 апреля приехал в Херсонскую область и посетил штаб группировки войск «Днепр». Он заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, а также командующего группировкой войск генерал-полковника Олега Макаревича, а затем поздравил военных со светлым праздником Пасхи и подарил им икону.

Путин также посетил Мариуполь 19 марта. Он осмотрел несколько городских объектов и пообщался с жителями. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал главе государства, как проходят строительные и восстановительные работы в населенном пункте.