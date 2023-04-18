Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В ДНР заявили о контроле сил России над 90 процентами Артемовска

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ДНР заявили о контроле сил России над 90 процентами Артемовска
Фото: Минобороны РФ

Российские войска контролируют уже практически весь Артемовск. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

— Около 90 процентов Артемовска находятся под контролем ЧВК «Вагнер», чье продвижение неотвратимо, — передает слова Гагина ТАСС.

Российские штурмовые отряды освободили еще три квартала в Артемовске, сообщили 18 апреля в Минобороны России. В отчете говорится, что российские военнослужащие овладели тремя кварталами в северной, центральной и южной частях города. В этом им помогают подразделения Южной группировки войск и воздушно-десантные войска, которые пресекают попытки личного состава ВСУ контратаковать с флангов.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения. При этом, как отмечает политолог, в случае потери Артемовска никакого принципиального изменения в политике США не произойдет.

Украина Россия Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Александр Лосото
Александр Лосото

Счастье материнства дороже денег

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нездоровая реакция на красивое тело

Александра Фадеева
Александра Фадеева

Как меняется столичный район «Марьина Роща»

Все мнения
О проекте