Фото: Минобороны РФ

Российские войска контролируют уже практически весь Артемовск. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

— Около 90 процентов Артемовска находятся под контролем ЧВК «Вагнер», чье продвижение неотвратимо, — передает слова Гагина ТАСС.

Российские штурмовые отряды освободили еще три квартала в Артемовске, сообщили 18 апреля в Минобороны России. В отчете говорится, что российские военнослужащие овладели тремя кварталами в северной, центральной и южной частях города. В этом им помогают подразделения Южной группировки войск и воздушно-десантные войска, которые пресекают попытки личного состава ВСУ контратаковать с флангов.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения. При этом, как отмечает политолог, в случае потери Артемовска никакого принципиального изменения в политике США не произойдет.