МТС запустила цифровой сервис поддержки благотворительности «Нас Касается»

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Жители Москвы и Подмосковья могут воспользоваться новым инструментом — онлайн-платформой «Нас Касается», чтобы оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Просветительский социальный проект рассказывает об острых проблемах общества: сиротстве, инвалидности, людях с неизлечимыми болезнями и деменцией. Информация об этих проблемах подается через жизненные истории подопечных некоммерческих благотворительных организаций.

На платформе можно глубже разобраться в социальных проблемах, о фондах — участниках проекта, чтобы убедиться в их репутации, и пожертвовать в пользу выбранной организации. Благотворительные взносы можно вносить, используя в том числе кешбэк, накопленный по программе МТС Cashback, доступной абонентам всех операторов. Оплачивая сервисы у партнеров программы, пользователи могут вернуть до 50% их стоимости, которые можно направить на помощь подопечным фондов.

— Возможность сделать благотворительное пожертвование — ответ на социальный запрос пользователей программы кешбэка цифровой экосистемы компании. Мы постоянно совершенствуем инструменты накопления и списания бонусов, и теперь у пользователей нашей программы появилась отличная возможность делать обычные покупки и при этом помогать менять жизнь окружающих к лучшему, — говорит руководитель по продуктам лояльности и вовлеченности клиентов компании Вероника Курасова.

Как сообщили в пресс-службе компании, партнерами проекта стали только проверенные фонды с безупречной репутацией, которые системно работают над социальными проблемами. Они создают социальную инфраструктуру и условия, которые меняют жизнь сообществ и помогают решать конкретную проблему в целом.

— Мы благодарим нашего давнего партнера за современный цифровой инструмент, который поможет развитию системы благотворительности в стране и объединит людей, которые хотят помогать. Очень важно, что компания реализует проект в сфере, в которой обладает лидерскими компетенциями, а также привлекает профессиональные проверенные фонды. Деятельность благотворительных организаций зависит от пожертвований людей, небольших бизнесов и крупных корпораций. Чем регулярнее будет эта помощь, тем эффективнее они смогут планировать долгосрочную работу с подопечными. Ведь даже 50 рублей кешбэка будут важным звеном в цепочке помощи, — отмечает исполнительный директор Ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров» Александра Болдырева.