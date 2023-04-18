Фонд президентских грантов выберет 100 лучших проектов

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С 24 апреля по 30 июня Фонд президентских грантов выберет 100 лучших реализованных проектов. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе фонда.

— В ваших силах помочь фонду понять, насколько полезным и эффективным оказался каждый проект, который был поддержан президентскими грантами, — говорится в сообщении.

Отмечается, что принять участие в оценке проектов смогут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте оценка.гранты.рф и отдать голос за понравившуюся идею.

Более 40 тысяч человек подали заявки на участие в пятом сезоне конкурса «Лидеры России». Желающие нашлись не только в России, но и в 61 стране мира.

Также стало известно, что основная часть форума «Сильные идеи для нового времени» состоится с 28 по 29 июня. В эти дни свои проекты смогут презентовать 10 лучших авторов, выбранных по итогам отборочного этапа.