Депутат МГД Гусева: Снижение административных барьеров для бизнеса дает долгосрочный экономический эффект
Снижение административных барьеров для бизнеса даст долгосрочный экономический эффект, позволив досрочно запустить около 100 заводов. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.
— Сократить сроки прохождения документов, согласований, возможность запараллелить процессы — это большая административная нагрузка, но это те усилия, которые окупятся многократно, — сказала парламентарий.
«Зеленый коридор», созданный в городе по поручениям мэра Москвы Сергея Собянина, позволит ускорить запуск 100 заводов, подчеркнула она. Производственная сфера Москвы переживает период роста, трансформации и модернизации, добавила депутат.
Таким образом проекты гораздо раньше начинают приносить выручку, а цикл окупаемости вложений ускоряется. Возможностями «зеленого коридора», по информации Гусевой, уже воспользовались уже около 100 проектов, где будут заняты не менее 27 тысячи работников.
Меры поддержки промышленности в Москве являются одними из наиболее разнообразных в России, передает слова Гусевой агентство городских новостей «Москва».
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что благодаря «зеленому коридору» для проектов строительства и реконструкции заводов площадью не менее 1,5 тысячи квадратных метров срок выполнения административных процедур удалось сократить в два раза. Это позволяет разворачивать в столице новые производства.