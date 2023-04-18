Депутат МГД Гусева: Снижение административных барьеров для бизнеса дает долгосрочный экономический эффект

Фото: duma.mos.ru

Снижение административных барьеров для бизнеса даст долгосрочный экономический эффект, позволив досрочно запустить около 100 заводов. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— Сократить сроки прохождения документов, согласований, возможность запараллелить процессы — это большая административная нагрузка, но это те усилия, которые окупятся многократно, — сказала парламентарий.

«Зеленый коридор», созданный в городе по поручениям мэра Москвы Сергея Собянина, позволит ускорить запуск 100 заводов, подчеркнула она. Производственная сфера Москвы переживает период роста, трансформации и модернизации, добавила депутат.

Таким образом проекты гораздо раньше начинают приносить выручку, а цикл окупаемости вложений ускоряется. Возможностями «зеленого коридора», по информации Гусевой, уже воспользовались уже около 100 проектов, где будут заняты не менее 27 тысячи работников.

Меры поддержки промышленности в Москве являются одними из наиболее разнообразных в России, передает слова Гусевой агентство городских новостей «Москва».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что благодаря «зеленому коридору» для проектов строительства и реконструкции заводов площадью не менее 1,5 тысячи квадратных метров срок выполнения административных процедур удалось сократить в два раза. Это позволяет разворачивать в столице новые производства.