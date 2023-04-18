МИД выразил послу США Трейси решительный протест за поддержку Кара-Мурзы

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Вызванному в здание МИД России американскому послу Линн Трейси был заявлен решительный протест в связи с заявлениями в поддержку осужденного Владимира Кара-Мурзы*. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Любые шаги американской стороны, направленные на разжигание розни и вражды в российском обществе, а также использование дипмиссии для прикрытия подрывной работы, будут жестко пресекаться, — говорится в сообщении.

Также в МИД была вызвана посол Канады Элисон Леклер. Ее пригласили для демарша из-за аналогичных высказываний в поддержку Кара-Мурзы.

Уточняется, что послу указали на неизбежные негативные последствия в случае продолжения нынешнего курса политики премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Также Леклер предупредили о последствиях злоупотребления дипломатическим статусом, говорится на сайте МИД.

17 апреля Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии по трем статьям Уголовного кодекса. Его обвинили в государственной измене, распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России, а также в участии в деятельности нежелательной организации.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.