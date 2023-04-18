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Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 20 на 21 апреля в связи с ММКФ

Евгений Жуков
Город
Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 20 на 21 апреля в связи с ММКФ
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Москва, Страстной бульвар Карта всех событий

С 14:30 20 апреля до 01:00 21 апреля в районе Пушкинской площади для движения будут недоступны несколько участков. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Так, например, полное перекрытие будет на участке от Большого Путинковского переулка до Страстного бульвара. Также в районе Пушкинской площади будет запрещено парковать автомобили.

Подобные ограничительные меры связаны с проведением 45-го Московского международного кинофестиваля. Всем водителям рекомендуется строить маршруты передвижения заблаговременно с учетом ограничений, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С 23:00 19 апреля до 02:00 20 апреля движение на ряде улиц и проспектов будет ограничено из-за подготовки к проведению парада Победы.

С 11 по 28 апреля и с 10 мая по 15 июня будет закрыто движение по двум полосам на двух участках Новосходненского шоссе. Ограничения введут из-за реконструкции инженерных сетей на участке.

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