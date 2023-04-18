Животные и насекомые начали выходить из спячки на природных территориях Москвы

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

На природных территориях города начали выходить из зимней спячки многие виды животных и насекомых. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

В частности, уже прервали сон лягушки. Так, в парках «Битцевский лес» и «Москворецкий» посетители заметили травяных лягушек, а в парке «Измайлово» — остромордых.

Кроме того, в скором времени ожидается появление змей. В столичных парках можно встретить обыкновенную медянку, обыкновенного ужа и обыкновенную гадюку.

Также специалисты напомнили о пробуждении орешниковой сони. Мелкие грызуны ведут преимущественно ночной образ жизни, а их спячка длится по семь–восемь месяцев в году.

В мае проснутся летучие мыши. Заметить их можно и раньше, когда представители этого вида отправятся на разведку обстановки, пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

На природных территориях Москвы обитает более 270 видов птиц, и многие из них уже вернулись в столицу с зимовки в теплых краях. Они уже начали вить свои гнезда.