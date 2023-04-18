Обвиняемый в убийстве зятя профессор Кибальченко отправлен в СИЗО после попытки побега

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Профессора Александра Кибальченко, которого обвиняют в организации убийства бывшего зятя, поймали при попытке сбежать из России. Об этом стало известно во вторник, 18 апреля.

Подозреваемый находился под домашним арестом из-за проблем со здоровьем. Под видом посещения врача профессор покинул квартиру и так и не вернулся к назначенному времени. Беглеца отыскали в Подмосковье, по дороге к аэропорту Домодедово: мужчина планировал покинуть страну.

Как сообщил ТАСС, в связи с произошедшим Кибальченко отправлен в СИЗО. Также проводится проверка по факту побега, вероятно, будет возбуждено еще одно уголовное дело. Полиция разыскивает предполагаемых пособников беглеца.

Ученого Кибальченко обвиняют в том, что в 2021 году он организовал убийство бывшего зятя. Тогда неизвестные набросились на мужчину, увезли его в Красногорск и убили. Преступников поймали, и они указали на профессора. Предполагаемый мотив — месть за имущественные и родительские споры с дочерью подозреваемого.