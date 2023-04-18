Daily Mail: Путин вынес Западу предупреждение по Украине
Президент России Владимир Путин продемонстрировал Западу «ужасающую силу». Об этом во вторник, 18 апреля, заявила британская газета Daily Mail.
По мнению автора статьи, полет стратегических ракетоносцев Ту-95МС в районе Берингова и Охотского морей был недвусмысленным сигналом Западу.
— Внезапные учения, заявленные как проверка боевой готовности, проходят на фоне напряженности в отношениях с Западом из-за конфликта на Украине, — говорится в тексте статьи.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил о внезапной проверке на Тихоокеанском флоте. В рамках мероприятий флоту необходимо будет отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника.
Недавно российская подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота в рамках боевой подготовки выполнила пуск крылатой ракеты «Калибр» в Японском море.