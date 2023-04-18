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Daily Mail: Путин вынес Западу предупреждение по Украине

Евгений Силаев
В мире
Daily Mail: Путин вынес Западу предупреждение по Украине
Фото: администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин продемонстрировал Западу «ужасающую силу». Об этом во вторник, 18 апреля, заявила британская газета Daily Mail.

По мнению автора статьи, полет стратегических ракетоносцев Ту-95МС в районе Берингова и Охотского морей был недвусмысленным сигналом Западу.

— Внезапные учения, заявленные как проверка боевой готовности, проходят на фоне напряженности в отношениях с Западом из-за конфликта на Украине, — говорится в тексте статьи.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил о внезапной проверке на Тихоокеанском флоте. В рамках мероприятий флоту необходимо будет отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника.

Недавно российская подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота в рамках боевой подготовки выполнила пуск крылатой ракеты «Калибр» в Японском море.

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