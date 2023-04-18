Белый дом назвал грядущие недели и месяцы критичными для Украины

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Следующие несколько недель и месяцев окажутся для Украины критичными. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

— Мы знаем, что следующие недели и месяцы будут критичны для Украины. Мы хотим быть уверенными в том, что передаем им те возможности, которые им понадобятся, — заявил он.

Кирби подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную помощь, передает CNN.

По мнению журналиста Яна Хумина, который недавно побывал в Артемовске, украинские военнослужащие не понимают, зачем они сражаются за это место. Обозреватель описал настроение солдат ВСУ как «напряженное, сосредоточенное и обеспокоенное».

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» поделился мнением, что европейские государства смогут передавать ВСУ оружие не более девяти месяцев, потому как их собственные запасы почти на исходе. Эксперт считает, что после распада СССР европейские страны стали уделять меньше внимания своему оборонному комплексу.